A szökés jóképű sztárja oltár elé vezette Miley Cyrus anyukáját

Az 55 éves Tish, aki tavaly áprilisban vetett véget 28 évig tartó házasságának Billy Ray Cyrus countrysztárral, novemberben hivatalosan is megerősítette kapcsolatát A szökés 53 éves sztárjával, most pedig szerelmüket megpecsételve, kimondták egymásnak a boldogító igent a kaliforniai Malibuban, egy meghitt esküvői ceremónia keretében.

Tish Cyrus marries ‘Prison Break’ star Dominic Purcell with daughter Miley as her Maid of Honor https://t.co/paVypawZmg pic.twitter.com/chsT5pjxvL

— Page Six (@PageSix) August 20, 2023