Nem tud leállni a botoxról a szépészeti beavatkozásoktól eltorzult arcú szupermodell

A 90-es évek egykor gyönyörű manökenje, Linda Evangelista elárulta, hogy a katasztrofális zsírfagyasztásos beavatkozása után, még mindig botoxoltatja az arcát.

Valaha a világ legtöbbet fotózott modellje volt, majd évekig megsemmisülve, önmaga árnyékaként, visszavonultan élt a zsírleszívástól eldeformálódott testű Linda Evangelista. A manöken nemrég felvállalta a szépészeti beavatkozástól eltorzult arcát, interjúkat adott, még a kifutóra is kimerészkedett, legújabban pedig a Vogue magazin szeptemberi számának címlapján pózolt.

Linda Evangelista reveals she still gets Botox after CoolSculpting ‘catastrophe’ https://t.co/bB5tpIxpgk pic.twitter.com/qIgUjDO6Vk — Page Six (@PageSix) August 11, 2023

A 90-es évek szépségei, köztük Linda mellett Cindy Crawford, Christy Turlington és Naomi Campbell 33 év után, újra közös fotózáson vettek részt. Linda ennek kapcsán őszintén mesélt az öregedéshez való viszonyáról.

„Nem bánom, és soha nem is bántam az öregedést. Az öregedés oda juttat minket, ahová szeretnénk. Én ráncokat akarok, noha botoxolom a homlokomat, szóval képmutató is vagyok, de meg akarok öregedni.”

Linda Evangelista évekig a kameráktól elvonultan élt, egyszer-kétszer előfordult ugyan, hogy a lesifotósoknak sikerült őt elcsípniük az utcán, de a róla készült képekről nem az a nő köszönt vissza, akit rajongók százezrei bálványoztak. Linda arca és teste teljesen eldeformálódott. A modell még 2015-ben alávette magát egy úgynevezett zsírfagyasztásos eljárásnak, de nem számolt a beavatkozás egyik igen ritka mellékhatásával, ami az ő esetében a zsírsejtek elszaporodását jelentette.

Linda EVANGELISTA kanadai csúcsmodell mosolyog a 16. alkalommal megrendezett, évenkénti Life Ballon 2008. május 17-én este. A bécsi bál a HIV-fertőzöttek és az AIDS-betegségben szenvedők megsegítését célzó legnagyobb jótékonysági estély Európában. (MTI/EPA/Hans Klaus Techt)

A kanadai származású, 1965-ben született Linda már 12 éves korában modell akart lenni. Gyerekkori álma valóra vált, New Yorkban és Párizsban építette karrierjét valamint szerepelt George Michael néhány videoklipjében is. Ő az a modell, aki egy interjúban azt mondta, “We don’t wake up for less than $10,000 a day”, ami annyit tesz, ő fel sem kel napi 10 ezer dollárnál kevesebbért. Amikor fiús frizurát vágatott magának, először mellőzte a szakma, majd pár hónap múlva új divatot teremtve pózolt a magazinok címlapján.