A Harry Potter két színésze titokban kilenc évig alkotott egy párt

Az első Harry Potter-film már 22 éves, de a széria szereplőihez köthető pletykák a mai napig is lázban tartják a rajongókat. Az egyik legmeghökkentőbb titokra nyolc évvel ezelőtt derült fény, amiről sokan a mai napig nem tudnak.

Rengeteg pletyka keringett arról, hogy a Harry Potter-filmek gyerekszereplői között kialakulhatott-e tinikori szerelem, és vajon kik között, s bár a legtöbben Emma Watsonról és Tom Feltonról pletykáltak, a szoros barátságon kívül a főszereplők között valójában nem szövődött szerelem.

Harry Potter star lifts lid on secret nine-year romance with unlikely co-star https://t.co/T6SUbFc0Bm — Edinburgh Live (@EdinburghLive_) August 15, 2023

Legalábbis sokáig mindenki ezt gondolta.

Evanna Lynch, aki Luna Lovegoodot alakította, és a Főnix rendjével kezdődően végig ikonikus tagja volt a történetnek, kilenc év után vallotta be, hogy 2007-től 2015-ig egy párt alkotott a film egy másik ismert szereplőjével, Robbie Jarvisszal, aki Harry Potter apjának, James Potternek a tini verzióját alakította a vásznon.

Kapcsolódó tartalom

A kapcsolatukról a nyilvánosság nem tudott, bár voltak jelei, hogy a forgatások után is tartották a kapcsolatot, hiszen Evanna közösségi oldalán nem feledkezett meg születésnapján köszönteni Robbie-t. Románcukra már csak akkor derült fény, amikor bejelentették szakításukat.

Harry Potter couple alert?! Evanna Lynch and Robbie Jarvis are pretty adorable together http://t.co/hnHHUN7Bim pic.twitter.com/9z4qRcTZTK — HPNI. (@HPNewsIndo) May 9, 2015

A két színész a szakítás után is jó barátságban maradt, és továbbra is együtt jártak vegán étrendet népszerűsítő rendezvényekre, ami mindig is egy közös pont volt bennük.

Bár Robbie szerepe a Harry Potterben nem volt jelentős, később számos tévéműsorban szerepelt, többek között a Dzsinn a házban, a The History Boys és a Halottak ébredése című műsorokban, valamint egy maroknyi színpadi produkcióban.

Evanna a varázslóiskolát hátrahagyva már íróként tevékenykedik, rendez, podcastműsora van, és állatvédelmi aktivista, valamint a vegán életmód egyik legnagyobb szószólója. Evanna 2021-től egy titokzatos francia férfival randizik, akit a nővére esküvőjén mutatott be szeretteinek, de a férfi neve azóta is titok.