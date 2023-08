A 73 éves Bruce Springsteen titokzatos betegség miatt lemondta koncertjeit

A legendás zenész órákkal a kezdés előtt fújta le a fellépéseit.

Az utolsó pillanatban mondta le két philadelphiai koncertjét Bruce Springsteen. A 73 éves zenei ikon augusztus 16-án és 18-án lépett volna fel a The E Street Banddel a philadelphiai Citizens Bank Parkban, de egy rejtélyes betegség miatt, elhalasztotta azokat.

Bruce Springsteen, 73, POSTPONES concerts just hours before first show due to mystery illness https://t.co/lMSBLY5AIj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 17, 2023

„Bruce Springsteen megbetegedése miatt a koncerteket elhalasztjuk. Dolgozunk az időpontok átütemezésén, ezért kérjük, őrizzék meg jegyeiket, mivel azok az átütemezett koncertekre is érvényesek lesznek”

– írták a zenész közösségi oldalán.

Bruce jelenleg világkörüli turnén van a Springsteen and E Street Banddel, amely 32 helyszínen 37 koncertből áll.

A zenei legenda 20-szoros Grammy-díjas, és olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a Born to Run, a Dancing in the Dark és a Glory Days. Springsteen a világ egyik legjobban kereső művésze – Grammy-díjai mellett két Golden Globe-díj, egy Oscar-díj és egy Tony különdíj is fűződik a nevéhez.