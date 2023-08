Emlékszik még a Dallas Pamelájára? Így néz ki 73 évesen Victoria Principal

A híres szappanopera sztárja már 23 éve maga mögött hagyta a színészetet, azóta egészen más karriert futott be.

A Dallas 1978-ban, több mint 45 évvel ezelőtt mutatkozott be, néhány főszereplő élete pedig azóta teljesen új fordulatot vett. Elég csak megnézni a Pamelát alakító, 73 éves Victoria Principalt, aki a sorozatból való távozása óta több új karriert is befutott, könyveket írt, megházasodott, majd el is vált, alapítványt alapított és még sorolhatnánk.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Principal (@victoriaprincipalofficial) által megosztott bejegyzés

Victoria a Dallas legelső epizódjától kezdve a sorozat egyik legfontosabb karaktere volt, és az is maradt a szappanopera tizedik évadáig. Pamela és férje, Bobby Ewing (Patrick Duffy) volt a sorozat két főszereplője, házasságuk pedig katalizátora volt a történet alakulásának, főképpen, mivel családjaik kezdetben ellenségek voltak. Pamelához kötődik egyébként a széria legnagyobb csavarja is, miután kiderült, hogy a teljes kilencedik évadot valójában Pamela álmodta.

Feladta a színészkedést

Mielőtt a Dallasban játszott volna, Pamela neve már ismert volt filmes berkekben, miután 1972-ben Paul Newman mellett játszott a Roy Bean bíró élete és kora című filmben, és Golden Globe-díjra jelölték. A Dallas előtt számos tévésorozatban és filmben szerepelt, köztük a Love, American Style-ban és a Fantasy Islandben.

A Dallas 10 évada után a 90-es években és a 2000-es évek elején is folytatta a színészkedést, többek között a Home Improvement, a Providence és a The Practice című sorozatokban. Ez idő alatt saját produkciós cége is volt, a Victoria Principal Productions, amely számos tévéfilmet készített.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Principal (@victoriaprincipalofficial) által megosztott bejegyzés

Victoria utolsó szerepe a 2000-es Titans című sorozat volt, visszavonulásáról pedig akkor így nyilatkozott:

„Nem tervezem, hogy újra színészkedni fogok, de már régen megtanultam, hogy soha ne mondd, hogy soha, mivel az élet mindig tartogat váratlan fordulatokat.”

Az írás lett az új szenvedélye

Principal négy könyvet írt, amelyek mindegyike a szépségről és a wellnessről szól: The Body Principal (1983), The Beauty Principal (1984), The Diet Principal (1987) és Living Principal (2001). Ez a terület lett a fő fókusza, és 30 évig saját bőrápoló termékcsaládját piacra dobó cégét, a Principal Secretet is ő vezette.

„Az érdeklődésem úgy eltolódott, hogy nem tudtam volna a szenvedélyemet követni, ami egyre inkább tényleg a bőrápoló cégem volt, és olyan termékek létrehozása, amelyek sok embernek segíthetnek”

– mesélt 2018-ban a People magazinnak arról a döntéséről, hogy eltávolodik a szórakoztatóipartól.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Principal (@victoriaprincipalofficial) által megosztott bejegyzés

Victoria 2019-ben mondott le a kozmetikai cégéről, hogy teljes erőbedobással a The Victoria Principal Foundation for Thoughtful Existence nevű alapítványán keresztül végzett filantróp és állatvédő munkájának tudja magát szentelni.

Victoria szenvedélyesen szereti az állatokat, saját farmján elhanyagolt, mentett állatokat rehabilitál, főként lovakkal foglalkozik.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Principal (@victoriaprincipalofficial) által megosztott bejegyzés

Kétszer volt férjnél

Első férje, Christopher Skinner író és producer volt 1978 és 1981 között. Ezután 1985-től 2006-ig Harry Glassman plasztikai sebész felesége volt. Két házassága között Principal egy évig Andy Gibb énekessel is járt, akivel felvettek egy közös dalt, “All I Have to Do Is Dream” címmel. Szerelmi életéről legutóbb 2017-ben olvashattak a rajongók, akkor Rick Osborn operatőrrel alkotott egy párt.

Örül, hogy a Dallas legenda lett

Victoria szerint, már a forgatókönyv elolvasásakor tudta, hogy a Dallas történelmet ír majd. Érezte, hogy valami nagyon különlegesnek lehet a része, így mindent megtett, hogy a részese lehessen.

„Az első öt év a Dallasszal a televíziózás színe java volt!”

A 14 évadot megért szappanoperából Victoria a 1987-ben szállt ki, kilépője pedig “bombasztikus” volt:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Principal (@victoriaprincipalofficial) által megosztott bejegyzés

„Olyan befejezést akartam, ami valóban végleges. Határozottan úgy éreztem, hogy a felrobbantásom nem is lehetne véglegesebb”

-mondta a színésznő a sorozat 40. évfordulóján.

Principal egyébként bevallotta, hogy a sorozat többi színészével nem igazán szoros a kapcsolata. Mint mondta,, nem járnak össze és a forgatások során sem volt meg a közös érdeklődés, mivel akkoriban szingli volt, kollégái pedig nagyrészt akkor már házasok voltak vagy épp családot alapítottak.