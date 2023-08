Elhunyt a legendás televíziós műsorvezető

88 éves korában elhunyt Sir Michael Parkinson újságíró, a beszélgetős műsorok „királya”.

Michael Parkinson dead at 88: Legendary broadcaster and talk show host who interviewed the great and the good from John Lennon to Muhammad Ali passes away at home after brief illness #Ali #broadcaster https://t.co/cuoByOrF2v

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) August 17, 2023