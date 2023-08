Ma lép fel a Szigeten a tinik bálványa, aki miatt megváltozott a fesztivál időpontja

Az idei év legnagyobb fesztiválszenzációja minden kétséget kizáróan Billie Eilish, akit 2018 óta próbáltak Magyarországra csábítani a Sziget Fesztivál szervezői.

Korunk egyik legnépszerűbb dalos pacsirtája alter és különc stílusával, na meg persze hangi adottságaival nemcsak a tinédzsergenerációt, hanem a jóval idősebb korosztályokat is magával ragadta, így nem is meglepő, hogy bármit is tesz, arról a hazai és a világsajtó is azonnal beszámol.

Billie Eilish még csak 21 éves, de a világ legnépszerűbb énekesei között tartják számon. A fiatal tehetség egy Oscar-, hét Grammy- és egy Golden Globe-díj tulajdonosa, de saját bevallása szerint hatalmas rajongótáborára a legbüszkébb.

Az énekesnő a Sziget Fesztivál utolsó, keddi napjának sztárfellépője, az egyik szervező pedig elárulta, hogy még 2018-ban határozták el, hogy elhozzák a magyar közönségnek is Billie-t. Abban az évben azonban lecsúsztak a lehetőségről, így egészen 2023-ig kellett várni, hogy a Sziget nagyszínpadára csábítsák a világhírű énekesnőt.

Ráadsául a fiatal csillag szigorú koncertmenetrendje miatt hétfőre nem, csak keddre – tehát a mai napra – vállalta a fellépést a magyar rajongók előtt. A Hajógyár podcast műsorából (melyre a TikTokra töltöttek fel egy részletet), pedig az is kiderült, hogy emiatt

az egész Sziget Fesztivál időpontját elcsúsztatták a szervezők, így hétfő helyett ma ér véget a rendezvény.

Billie Eilish már megérkezett a Liszt Ferenc repülőtérre, ahol már rajongói kisebb csoportja várta, hogy köszönthesse Budapesten. Az énekesnő a védjegyévé vált bő ruhadarabokban és arcát szinte teljesen eltakarva lépett ki a terminálból. Annak ellenére, hogy mindent megtett az inkognitója megőrzéséért, örömmel ölelte meg az őt megrohamozó rajongókat, akiknek még közös képet is sikerült készíteniük Billie-vel.