Előtte és utána: A 90-es éves legvonzóbb szupermodelljei 33 év különbséggel

Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista és Christy Turlington bebizonyították, hogy jobban néznek ki, mint valaha.

World’s ‘original supermodels’ reunite for first Vogue cover together in 33 years https://t.co/LcT4Z3CYA3 pic.twitter.com/VySJFc6Ndw

— New York Post (@nypost) August 11, 2023