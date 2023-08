Kómába esett, majd megállt a szíve a Magnum sztárjának

Shelley augusztus 8-án hunyt el a Hollywood Presbyterian kórházban, miután kómába esett egy szívmegállást követően – árulta el férje, Michael Maguire egy Facebook-bejegyzésben.

Shelley Smith, supermodel-turned actor known for ‘The Associates’ and game shows, dead at 70 https://t.co/dgfMNw9kcC pic.twitter.com/AwUUEDWybn

— New York Post (@nypost) August 13, 2023