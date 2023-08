Kate Moss-ról meglepő dolgot árult el a húga

Sokan azt gondolják, hogy a 24 éves Lottie és Kate kapcsolata nem is lehetne szorosabb, ez azonban nincs is.

Már tíz év eltelt azóta, hogy az akkor 13 éves Lottie Mosst kiszúrták nővére esküvőjén, azóta pedig a média egyfolytában szemmel tartja a szeme sarkából.

Kate Moss gyönyörű testvérének nagy jövőt jósoltak a szakértők, akik szerint Kate-nél is nagyobb sikereket érhet majd el. Lottie még csak tini volt, amikor a Teen Vogue címlapjára került, de szerepelt a W magazinban és egy Calvin Klein kampányban is. A Storm Models, akik Kate-et is felfedezték, láttak potenciált a fiatal szépségben, Lotti azonban miután meglátta a szakma sötét oldalát és megunta, hogy az életének minden pillanatát más osztja be, 2021-ben feladta a manökenkedést, és ma már Only Fans fiókjával egy egészen más közönségnek mutatja meg vonzó alakját.

Hogy Lottie-nak pontosan milyen negatív tapasztalata van a modell szakmában, azt nem tudni, mindenesetre mint legfrissebb nyilatkozatából kiderült, nővére nem volt ott mellette, hogy egyengesse útját, vagy éppen jó tanácsokkal lássa el a szárnyait bontogató lányt.