Britney elhidegült fiai ismét szóba állnak az anyjukkal

A popsztár exférje, Kevin Federline ügyvédje, Mark Vincent Kaplan elmondta, hogy a két tinédzser, néhány héttel a Hawaiira költözésük előtt beszélt utoljára az édesanyjukkal.

Andy Vermaut shares:Kevin Federline’s Attorney Reveals Britney Spears DID Reconnect With Sons!: Apparently, Jayden and Sean Federline didn’t leave California without… Thank you. #LifeIsKnowing #AndyVermautLovesPerezHilTonTalks #NewlyCuriousBeingIsNice https://t.co/vAamydW4oT pic.twitter.com/CpaZwEzqpU

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) August 12, 2023