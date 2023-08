Spielberg a háza kertjébe reptette Will Smith-t, amiért nemet mondott

Az 54 éves színész elmondta, hogy kezdetben kész volt visszautasítani a szerepet, mert egy évvel korábban a Függetlenség napja című filmben játszott, és nem akart egymás után két idegenekkel foglalkozó filmet készíteni. Spielberg kitartásának köszönhetően azonban hamar meggondolta magát – írja a Daily Wire.

„Fénykoromban, azt a tíz filmet, amit a karrierem csúcsán csináltam, a korábbi menedzserem, James Lassiter választotta ki” – mondta Smith a műsorban.

