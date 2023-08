Előkerült az utolsó fotó, ami Sandra Bullcok elhunyt szerelméről készült

Az elveszett város óta nem vállalt komolyabb szerepet Sandra Bullock, a napokban pedig kiderült, miért tette félre színészi karrierjét. A színésznő végig kitartott szerelme mellett, aki három éve küzdött az amiotrófiás laterálszklerózissal, mely a mozgatóideg fokozatos leépülésével jár, a beteg végül teljesen elveszíti mozgásképességét, majd a légzőizmai sem működnek.

