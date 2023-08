DiCaprio olyan dologra vette rá Scorsesét, amire előtte senki

Egy rövid kérdés, ennyit kellett feltennie Leonardo DiCapriónak, ahhoz, hogy kilökje a legendás rendezőt a komfortzónájából.

Nagy figyelmet keltett, hogy Martin Scorsese (Taxisofőr, Casino, Nagymenők, Az ír) egy addig általa be nem lakott területre indult legújabb filmjében. A Megfojtott virágok műfaj tekintetében a western besorolást kapta, de érdemes várni ezzel a minősítéssel, mert a filmet egyelőre csak a cannes-i fesztivál közönsége látta, tehát még változhatnak a vélemények vele kapcsolatban. Abban mindenesetre egyetértés van, hogy a 80 éves mester újabb nagy művel rukkolt elő, amelynek ott lesz a többi általa készített klasszikus között.

A Megfojtott virágok megtörtént eseményeket dolgoz fel: a múlt század húszas éveiben Oklahoma államban sorra ölték meg az oszázs indián törzs tagjait, mert a földjükön olajat találtak, így mérhetetlen vagyon tulajdonosai lettek. A „thrillerbe hajló western” főszereplői Scorsese két régi kedvence, Leonardo DiCaprio és Robert De Niro.

A rendező korábban már elárulta, hogy a western mindig is foglalkoztatta, mert nagyon megfogta őt ez a műfaj gyerekkorában. Különösen egy mára szinte elfeledett alkotás gyakorolt rá mély benyomást, amiről így írt a film rendezőjéről szóló monográfia (Chris Fujiwara: Jacques Tourneur – The Cinema of Nightfall) előszavában:

„A Canyon Passage a noir-western kérészéletű, de nagyon különleges alműfajának legszebb példája. Ez a film rendkívül mély nyomot hagyott bennem. Ez az egyik legtitokzatosabb és legkifinomultabb western, ami valaha készült.”

Bár Scorsese számára a western világa ismerős táj volt gyermekkora moziélményeinek köszönhetően, a Megfojtott virágok forgatása komoly próbára tette. Két évig dolgozott a forgatókönyvön, amikor DiCaprio annak elolvasása után megkérdezte tőle, hogy mi is a lelke ennek a sztorinak?

A rendezőt ez olyan dologra késztette,amire már régóta nem volt példa. Ő, aki ritkán teszi ki a lábát Manhattanből, több hónapra beköltözött abba az oregoni kisvárosba, ahol az események történtek, hogy eredeti helyszíneken forgathasson és alaposan megismerhesse a helyieket, hogy tőlük is hallja a történetet.

„Nem volt könnyű, mert kiderült, hogy arrafelé préri van meg vadlovak, prérikutyák és hasonlók, az ilyesmit azért nekem nehéz megszokni”

– mondta nevetve egyik interjújában.