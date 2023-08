Shania Twain is imádkozik a nagybeteg Céline Dionért

Shania Twain jókívánságait küldi Céline Dionnak, aki régóta küzd egészségügyi gondokkal – írja a People.

A Billboardnak adott, csütörtökön megjelent interjúban az 57 éves Twain bátorító szavakat intézett az 55 éves Dionhoz, aki tavaly decemberben hozta nyilvánosságra a stiff-person-szindróma diagnózisát.

