A csókjelenet okozhatta volna a vesztét: a Pókember sztárját egy szemfüles asszisztens mentette meg

Le kellett állítani a Kaliforniai rémálom című film forgatását, miután az egyik főszereplő, Riley Keough tudtán kívül veszélyeztette színésztársa, Andrew Garfield életét.

Riley Keough Ate Peanuts Before a Kissing Scene with Allergic Andrew Garfield: They Had to ‘Shut the Set Down’ https://t.co/cHiTkXytQ3

— People (@people) August 9, 2023