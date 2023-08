Katalin hercegné megható ajándékot kapott Károly királytól

Károly király fontos bejelentéseket tett: több családtagja új katonai kinevezéseket kapott, köztük Kamilla királyné és Vilmos herceg is.

Pénteken a Buckingham-palota és Károly király bejelentette, hogy a királyi család kilenc tagja, köztük a walesi hercegné is új katonai kinevezést kapott. A király, Kamilla királynő, Vilmos herceg, Eduárd herceg, Zsófia, Edinburgh hercegnéje, Anna hercegnő, Richárd herceg és Birgitta, Gloucester hercegnéje is új királyi szerepköröket tölt majd be.

„Őfelsége trónra lépését követően a király örömmel jelent be további katonai kinevezéseket a királyi család dolgozó tagjai számára” – áll a palota közleményében. „Az új kinevezések továbbra is tükrözni fogják a fegyveres erők és a királyi család közötti szoros kapcsolatot őfelsége uralkodása alatt.”

A 41 éves Katalin hercegné a haditengerészeti légierő főparancsnoka, vezérezredese a könnyűlovas dragonyos gárdának, valamint a királyi légierő tiszteletbeli parancsnoka lesz.

Ez utóbbi kinevezés különösen fontos Katalinnak, hiszen nagyapja a királyi légierőnél (RAF) szolgált és állítólag együtt dolgozott Fülöp herceggel is. A People értesülései szerint Peter Middleton kapitány másodpilótaként repült Fülöp herceggel egy dél-amerikai légi túra során 1962-ben.