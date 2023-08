Mindössze 19 éves volt: kiderült, miért halt meg Robert De Niro unokája

A 19 éves Leandro De Niro illegális kábítószerek kombinációjától halt meg – közölte a New York-i orvosszakértő.

A boncolási eredmények szerint Leandro szervezetében fentanil, bromazolam, alprazolam, 7-aminoklonazepam, ketamin és kokain volt a halála idején. A rendőrség balesetnek nyilvánította Robert De Niro unokájának halálát.

A nő, akit a néhai tinédzser túladagolásával kapcsolatban letartóztattak, állítólag figyelmeztette Leandrót a fentanil tartalmú tablettákra.

A fentanil egy erős szintetikus opioid gyógyszer, amelyet a hatóságok fájdalomcsillapításra és érzéstelenítésre engedélyeztek. A kábítószer fájdalomcsillapítóként körülbelül százszor erősebb, mint a morfium, és ötvenszer erősebb, mint a heroin.

Az 55 éves Drena korábban Instagramon jelentette be, hogy 19 éves fia elhunyt: „Mérhetetlen megdöbbenéssel és szomorúsággal búcsúzunk szeretett fiunktól, Leótól. Feldolgozhatatlan ez a vigasztalhatatlan gyász.”

Robert De Niro aztán közleményben reagált unokája halálhírére: „Nagyon megrendített unokám, Leo halála. Köszönjük mindenkinek a részvétnyilvánítást. Kérjük, tartsák tiszteletben a privát szféránkat, hogy fel tudjuk dolgozni Leo elvesztését.”

