Elvis Presley büszke lenne, ha tudná, milyen nevet kapott a dédunokája

Elvis Presley unokájának kislánya 2022 augusztusában jött a világra, ám a kicsi létezéséről Riley édesanyjának, Lisa Marie Presley januári haláláig, nem tudott a világ. A 34 éves színésznő most a Vanity Fairnek adott interjújában törte meg a csendet a több hónapnyi hallgatás után, elárulva a kicsi nevét, valamint azt, hogy miért béranya segítségével született.

#RileyKeough shares why she chose to use a surrogate as she reveals her baby daughter's name in Vanity Fair interview https://t.co/XI2LjcDfjy

— ET Canada (@ETCanada) August 8, 2023