Felkavaró képeket osztott meg „láthatatlan” betegeséről a gyönyörű topmodell

Bella Hadid évek óta küzd a Lyme-kórral. A világhírű modell most friss infókat osztott meg követőivel súlyos betegségéről, két héttel azután, hogy bejelentette kényszerszabadságát.

Bella Hadid gives health update amid ‘painful’ battle with Lyme disease: ‘Not giving up on myself’ https://t.co/chph9YHz8k pic.twitter.com/68UAsc5V8l

— Page Six (@PageSix) August 6, 2023