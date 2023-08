Az UFO-k már a szomszédban repkednek?

A The Jerusalem Post beszámolója szerint az amerikai kongresszus tényfeltáró bizottsága előtt George Knapp, Las Vegas-i újságíró eskü alatt tett vallomásában elmondta: tud arról, hogy orosz vadászgépek tűzharcba keveredtek az UFO-kkal (az azonosítatlan repülő objektumra, illetve általában a földönkívüliekre is használt angol rövidítés – a szerk.).

Elmondta: beszélt a vizsgálat egyik résztvevőjével, Borisz Szokolov ezredessel, aki arról tájékoztatta, hogy nem kevesebb, mint 45 olyan különböző incidens történt, amikor orosz vadászgépek összecsaptak UFO-kkal. Ezek közül három esetben az orosz gépek lezuhantak, két pilóta halálát okozván.

Russian fighter jets once fired at possible extraterrestrial life forms after a pair of UFOs nearly caused World War III to break out, according to sworn testimony shared to Congress and obtained by Fox News.#UFO | #Congresshttps://t.co/XWJAGoH4iG

