Hosszas betegség után elhunyt az egykori gyereksztár

Marc Gilpin a Cápa 2. és a Where’s Willie? színésze a rákkal vívott hosszú küzdelem után, 56 éves korában hunyt el.

A hollywoodi gyerekszínész a Roy Scheider által alakított Martin Brody rendőrfőnök kisebbik fiaként vált ismertté Steven Spielberg 1978-as kasszasiker-filmjének folytatásában.

