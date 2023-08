Élettársa szinte fogságban tartotta a 87 éves Alain Delont: kitálalt a sztár családja

Alain Delon sármjával, igéző kék szemével mindig is a nők bálványa volt, szerelmi élete pedig folyton szolgáltatott friss alapanyagot a sajtónak. Bár legtöbbször hosszú jegyességétől cikkeztek Romy Schneiderrel, aki évekig a sztár már-már megbabonázó karizmájának befolyása alatt állt, de Delont később sem kerülték el a botrányok.

Gold-digger or last great love? Alain Delon was cinema’s most seductive Frenchman but now aged 87 he’s at the centre of a bitter war between his three kids and the woman, 60, he’s lived with for 17 years https://t.co/ASchSYUAMw

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 29, 2023