Az 54 éves Christy Turlington nemet mondott a plasztikára és milyen jól tette!

Az 54 éves Christy Turlington büszkén vállalja ráncait és esze ágában sincs kés, vagy tű alá feküdni. A 90-es évek szupermodellje a Marie Claire-nek elmondta, hogy szerinte mindenkit ünnepelni kell, aki felvállalja és elfogadja önmagát természetes valójában.

At 54, Christy Turlington is ‘staying away’ from plastic surgery: ‘I love seeing a real face’ https://t.co/Wg1N2cDeru pic.twitter.com/OTPf63D7SP

— Page Six (@PageSix) August 1, 2023