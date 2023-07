Napvilágra került a szigorú titok, amit Katalinnak meg kellett őriznie György herceg születésekor

A királyi protokoll miatt a családban elsőként a néhai II. Erzsébet királynő értesült arról, hogy 2013-ban világra jött György, mivel az uralkodót, mindig elsőként értesítik.

The strict secret Kate Middleton had to keep after Prince George’s birth https://t.co/DHEiI5xly1 pic.twitter.com/NnJH5L0IHv

— New York Post (@nypost) July 26, 2023