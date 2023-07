Elhunyt a legendás zenész

Hosszú betegség után 77 évesen hunyt el Randy Meisner.

Meghalt Randy Meisner, az Eagles alapító tagja. A 77 éves basszusgitáros és énekes szerda este hunyt el Los Angelesben a krónikus obstruktív tüdőbetegsége (COPD) szövődményei miatt – közölte a zenekar csütörtökön a honlapján.

Randy Meisner, Eagles founding member and bassist, dead at 77 https://t.co/u5p2erqDEN pic.twitter.com/oXRmiU0iC2 — Page Six (@PageSix) July 28, 2023

„Randy szerves része volt az Eaglesnek, és meghatározó szerepet játszott a zenekar korai sikereiben. Hangterjedelme elképesztő volt, ami a jellegzetes balladájában, a Take It to the Limitben is megmutatkozik”

– áll a közleményben.

Meisner, aki 1946-ban született a Nebraska állambeli Scottsbluff kisvárosában, 1971-ben Don Henley-vel, Glenn Frey-jel és Bernie Leadonnal az oldalán alapította meg a zenekart.

A zenekar olyan slágereket alkotott, mint a Take It Easy, a Tequila Sunrise és a Peaceful Easy Feeling.

Meisner végül 1977-ben kimerültségre hivatkozva otthagyta a csapatot. Az Eagles ezután is folytatta a fellépéseket, mígnem 1980-ban hivatalosan is feloszlottak.

Kapcsolódó tartalom

Több mint egy évtizeddel később az alapító tagok – Meisner kivételével – 1994-ben újra összeálltak, hogy felvegyék a Hell Freezes Over című albumot.

Annak ellenére, hogy Randy nem tért vissza, később kibékült a bandával, és ő is jelen volt, amikor 1998-ban a Rock & Roll Hall of Fame kitüntette őket.

A banda 2013-ban ismét összeállt egy világ körüli turnéra, de Meisner romló egészségi állapotára hivatkozva visszautasította a meghívást. Akkoriban a New York Daily Newsnak azt nyilatkozta, hogy zenésztársai segítettek fedezni az orvosi számláit.

Meisner hetekkel azután halt meg, hogy az Eagles bejelentette, utolsó világ körüli turnéjukra indulnak, amely idén szeptemberben, New Yorkban veszi kezdetét.