Az Igazából szerelem egykori gyereksztárja megkérte Elon Musk exfelesége kezét

Talulah Riley-nak és Thomas Brodie-Sangsternek nagy híre van! A pár két éve van együtt, csütörtökön pedig bejelentették, hogy eljegyezték egymást, tették mindezt ironikusan épp Musk Twitterből X-é változó közösségi oldalán.

A boldog pár, akik egy vidéki, műemléki védettségű kastélyban élnek Angliában, szerdán Londonban töltötték az estét, ahol a színésznőt gyémántgyűrűvel az ujján látták, amint épp távoztak a hírességek törzshelyének számító Chiltern Firehouse hotel étteremből.

A Büszkeség és balítélet és a A St. Trinian’s színésznője 2010-ben ment hozzá a PayPal -és Tesla-mágnáshoz, Elon Muskhoz. Két évvel később elváltak, majd 2013-ban újra összeházasodtak, végül 2016-ban végleg szakítottak.

Very happy to share that after two years of dating, Thomas Brodie Sangster and I are engaged! pic.twitter.com/NipyXtsDV0

— Talulah Riley (@TalulahRiley) July 27, 2023