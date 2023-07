Bradley Cooper exére vetett szemet Tom Brady

Tom Brady és a szupermodell hivatalosan még nem egy pár, de rengeteg időt töltenek együtt, hogy minél jobban megismerjék egymást.

Tom Brady and Irina Shayk are enjoying ‘casual’ romance: ‘This is something new’ https://t.co/cwdJe47fJc pic.twitter.com/ZhqsS08PlW

— Page Six (@PageSix) July 24, 2023