Tom Hanks felesége titkolni sem tudja izgatottságát

Hoppá! felkiáltással tette közzé instáján a Bazi nagy görög lagzi 3. frissen elkészült plakátját Rita Wilson, akinek szívügye a film.

Egyrészt azért, mert Tom Hanks felesége maga is görög származású, másfelől a göröglagzis franchise-ban producerként is erősen érdekelt: annak idején férjével együtt ő segített tető alá hozni az első filmet, aztán a folytatását meg a mostani darabot.

Rita Wilson Announces ‘My Big Fat Greek Wedding 3’ – “Opa! Your favorite Greek family is headed to the homeland” https://t.co/vGS4BQu3vU pic.twitter.com/yGjr5d2Zsz

— Greek City Times (@greekcitytimes) July 15, 2023