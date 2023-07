Megkülönböztetni is nehéz Reese Witherspoont és gyönyörű lányát

Reese Witherspoon és lánya, Ava inkább tűnnek testvéreknek, mint anya-lánya párosnak, legalábbis legfrissebb fotóikon alig látszik a korkülönbség. A Doktor Szöszi színésznője lányával vett részt szombaton az Ocana’s dél-kalifornia-i partiján, mely a legnagyobb nemzetközi érdekvédelmi szervezet, amely kizárólag az óceánok védelmével foglalkozik.

A készülődésről a 23 éves sztárcsemete osztott meg egy fotót, melyen tényleg úgy fest édesanyja mellett, mintha csak ikrek lennének. Erre persze alaposan rásegít az ugyanolyan smink, frizura és hajszín, így aztán tényleg olyan, mintha a színésznő, húgával, de legalábbis a dublőrével mosolyogna a szelfin.

