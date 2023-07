Átok ül a Mission: Impossible-filmeken? Tom Cruise-t üldözi a pechszéria

A színész lassan versenybe szállhat Jackie Channel, már ami a forgatáson történt sérüléseket és eltört csontokat illeti.

A legendárium szerint Jackie Chan szinte mindenét kificamította vagy eltörte már mintegy másfélszáz akciófilmje forgatásán, mivel az összes kaszkadőrmutatványt maga végezte. A hasonló kategóriában versenyző Tom Cruise sem panaszkodhat, a Mission: Impossible sorozatnak köszönhetően is sokat nyomta már a hordágyat, hiszen valahányszor kamera elé áll, körülötte is minden potyog és robban. Korábban megjelent egy videó, amelyből kiderült, hogy Cruise a filmsorozat során összesen 500 alkalommal ugrott ki repülőből és 13 ezerszer mutatott be motoros ugratásokat a forgatások alatt.

A viszonylag szerencsésnek mondható pechszéria a franchise-t elindító, 1996-os Mission: Impossible forgatásán kezdődött a híres akváriumos jelenetnél. A hatalmas méretű díszhal-tartály felrobbanásakor Cruise, aki nagyot repült a detonáció hatására, a bokáján szenvedett komoly zúzódásokat. A folytatásban a vállát ficamította ki, amikor a Utah állambeli Dead Horse Point sziklaszirten függeszkedett. A harmadik részben viszont két bordája tört el, olyan erősen csapódott neki egy autó oldalának a csúcsjelenetben a híd felrobbanásakor. Újabb komoly sérülés érte a Mission: Impossible – Utóhatás egyik jelenetében: az egyik háztetőről a másikra átugorva rossz szögben érkezett, és eltört a bokája.

Ehhez képest kész csoda, hogy semmi baj nem történt a legújabb opusz, a Mission: Impossible Leszámolás Első Rész forgatásán, pedig a széria hagyományai szerint emelték a tétet, azaz még veszélyesebb kaszkadőrmutatványokat sorakoztattak fel, mint korábban.

A produkció nem vall szégyent, első öt napja alatt 235 millió dolláros összbevételt ért el, és egyöntetűen pozitív kritikai fogadtatásban részesült.