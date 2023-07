Friss fotókon a Bűbájos boszorkák agydaganatos sztárja

A Beverly Hills 90210 és a Bűbájos boszorkák színésznőjét a malibui Nobu étteremből látták távozni barátai társaságában. Az 52 éves Shannen életvidámnak tűnt, ahogy barátaival nevetgélt és sokat mosolygott, nem sokkal azután, hogy átesett egy agyműtéten.

Shannen Doherty appears happy, healthy with friends after breast cancer spread to brain https://t.co/pC4sS0QJi5 pic.twitter.com/ih1DwaEDJs

— Page Six (@PageSix) July 20, 2023