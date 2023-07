Átlépték a határt! Az amerikai elnököt is meglepte Harry és Meghan kérése

Harry herceg és felesége, Meghan Markle nem mással, mint az Air Force One-nal szerettek volna hazatérni az Egyesült Államokba II. Erzsébet temetése után. Kérésüket a Fehér Ház azonnal elutasította.

Prince Harry, Meghan Markle asked to use Air Force One after Queen’s funeral — but got denied https://t.co/C5o74BGJqL pic.twitter.com/hsBOKxwdkd

— New York Post (@nypost) July 19, 2023