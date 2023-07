Agyon photoshoppolt fotóval tért vissza betegsége után Madonna

A 64 éves poplegenda irreálisan hibátlan arcbőrét látva, senki nem vonta kétségbe, hogy az énekesnő komoly filtercunamival toldotta meg legújabb fotóját, ami az első azóta, hogy súlyos betegséggel, eszméletlenül szállították kórházba néhány héttel ezelőtt.

Madonna erősen szerkesztett képpel tért vissza követői és rajongói körébe az Instagramon. Az énekesnő egy nagy csokor rózsaszín rózsát ölelt, lehunyt szemmel, a fél arcát mutatva a kamerának.

Madonna posts heavily filtered photo as she recovers from medical emergency https://t.co/GXtxUvQBob pic.twitter.com/KD7yguuczc — Page Six (@PageSix) July 18, 2023

A fotót több követője sem tudta szó nélkül hagyni, érthető okokból. Még Madonna legnagyobb rajongói is úgy vélték, hogy az énekesnő ezúttal nagyon túllőtt a célon, arca a szokásosnál is simább, szinte egy kisbabáéval vetekszik.

Madonna akármennyire is szeretne még 26 éves lányánál, Lourdes-nél is fiatalabbnak kinézni, be kell látnia, hogy az idő őt sem kíméli.

Az énekesnő hónapokig tartó megfeszített, kemény munkával készült világkörüli turnéjára, azonban teste és elméje túlhajszolásának az lett a következménye, hogy a legyengült immunrendszerét megtámadta egy baktérium, komoly fertőzést okozva.

Madonnát június 24-én, eszméletlenül találták New York-i otthonában. A kórházban egy egész éjszakán át mesterségesen lélegeztették.

A hétszeres Grammy-díjas énekesnő világturnéjának új kezdési időpontját, amely július 15-én vette volna kezdetét a kanadai Vancouverben, és a tervek szerint Amszterdamban ért volna véget decemberben, később teszik közzé.