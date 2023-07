Lányaival nyaral Wolf Kati

Koncertek, új dalok és számos elfoglaltság miatt az elmúlt fél évben most először vonult szabadságra Wolf Kati. A Dal zsűritagjaként is ismert énekesnő a Duna Nyár 23 című műsorában újságolta el, hogy idén is lányaival indult vakációzni, ezúttal a Balaton-partot választották pihenésre.

Wolf Kati szinte sosem pihen, ha éppen nem saját koncerteket ad, akkor vendégművészként lép színpadra. Élvezi, hogy ilyen alkalmakon kiléphet a zenei komfortzónájából, és kísérletezhet a különböző stílusokkal. A következő hónapokban sok fellépés vár rá, éppen ezért döntött úgy, hogy július közepére beiktat egy balatoni vakációt, amelyre a lányai is elkísérték őt. „A nagyobbik lányom 18 éves, kész nő. Élvezi, hogy most már mindenhol felnőtt jegyet kell neki váltani, de még mindig szívesen tart velünk nyaralni. Lehet, fel sem tűnt nekik, hogy eljöttem a szállásról, mert nyáron mindig sokáig alszanak" – jegyezte meg viccesen Wolf Kati. Az énekes hétvégén már visszatér a színpadra: szombaton Szentpéteri Csilla zongoraművésszel Siófokon lép fel, vasárnap este pedig Keszthelyen rockhimnuszokat énekel.