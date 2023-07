Egy épület tetejéről akart leugrani az Oscar-díjas színésznő

Az 59 éves Tatum O’Neal a Hollywood Reporternek adott interjúban elmondta, hogy életében nem volt még annyira beteg, mint amikor elkapta a koronavírust. Tehetetlennek érezte magát, és ezért folyamatosan azon gondolkodott, hogy felmászik a magas lakóház tetejére, ahol lakott, és egyszerűen a mélybe veti magát, hogy megszabaduljon a kínzó fájdalomtól.

Tatum O’Neal: I wanted to ‘fall off’ a building and ‘die’ before near-fatal overdose in 2020 https://t.co/wv4jmndTRZ pic.twitter.com/v3m5kejNbc

— Page Six (@PageSix) July 17, 2023