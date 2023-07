Taylor Swiftet csak Barbra Streisand tudta beelőzni

Taylor Swift amerikai popénekesnő lett a legtöbb listavezető albumot eladó női előadó hétfőn, letaszítva a trónról Barbra Streisandot - derül ki a Billboard összesítéséből.

A 33 éves énekesnőnek legújabb alkotásával, a Speak Now (Taylor’s Version) című nagylemezzel együtt immár 12 listavezető albuma van, több, mint bármelyik női előadónak a világon.

A Billboard szerint 1963 augusztusa óta Taylor Swift az első női és az első élő szólóelőadó, akinek egyszerre tizenegy albuma van a legjobb kétszáz nagylemez listáján. Az abszolút rekordot Prince tartja 19 nagylemezzel.

A Speak Now (Taylor’s Version) Swift 2010-ben megjelent Speak Now című nagylemezének átdolgozott verziója. Az énekesnő 2019 óta harcol azért, hogy visszaszerezze első hat albuma tulajdonjogát, miután korábbi lemezkiadóját felvásárolták. Ennek érdekében úgy döntött, hogy újra feldolgozza ezeket az albumokat: a hat darabból álló sorozatból eddig a Fearless, a Red és a Speak Now átdolgozása jelent meg. Az eredeti Speak Now album a Billboard kétszázas listájának 67. helyén szerepel.

Taylor Swift igazi rekorddöntő: 2022 októberében, Midnights című stúdióalbumának megjelenése után ő volt a Billboard Hot 100 hatvannégy éves történetében az első előadó, aki egyetlen hét leforgása alatt elfoglalta a teljes top tízes listát, és Madonnát megelőzve ő lett a legtöbb top tízes dallal rendelkező női előadó.

Az énekesnő hat albuma került fel a legjobb húsz, kilenc a legjobb negyven és tíz a legjobb száz nagylemez listájára.