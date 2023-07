Megrázó képsorok – kórházba került A nagy házalakítás házigazdája

Ty Pennington, A nagy házalakítás házigazdája jelenleg is lábadozik, miután fulladásos tünetekkel kórházba szállították.

A világhírű tévés a hétvégén az Instagramon árulta el, hogy egy denveri kórházba szállították, ahol mesterségesen lélegeztették. Mindez csupán néhány nappal azután történt, hogy az 58 éves Ty részt vett a Barbie-film premierjén Los Angelesben, ahol makkegészségesnek tűnt.

„Az elmúlt hét érdekes volt” – írta Pennington a kórházi fotókhoz, de minden követőjét megnyugtatta, hogy most már jól van és lábadozik.

Ty Pennington was intubated in ICU after ‘large’ abscess blocked airway: I ‘could barely breathe’ https://t.co/MLJIuriJsG pic.twitter.com/w8X6Iy6Uoh

— Page Six (@PageSix) July 14, 2023