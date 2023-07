Hónapok óta más nőkkel randizott Ariana Grande férje

Ariana Grande elhidegült férje, Dalton Gomez már hónapok óta más nőkkel randevúzik. Az egykori sztárpár állítólag még januárban szakított. Egy bennfentes forrás szerint az énekesnőnek nincs problémája azzal, hogy volt párja továbblépett és tovább keresi a szerelmet.

Dalton Gomez has been dating other people for ‘months’ amid split from Ariana Grande: report https://t.co/nYKbErKW1V pic.twitter.com/1U0LLTa2ul

— Page Six (@PageSix) July 18, 2023