Csak ámultak a stábtagok, Hugh Jackman mindenkit meglepett egy ajándékkal

Hugh Jackman minden kétséget kizáróan a show-biznisz egyik legnagylelkűbb sztárja. A színész javában forgatja a Deadpool harmadik részét Ryan Reynolds oldalán, a filmben pedig ismét felölti magára az X-Men-filmek Farkas jelmezét, ezúttal azonban hűen a képregényekhez úgy, ahogyan eddig még sosem láthattuk.

Hugh Jackman hands out lottery tickets to the crew during filming for Deadpool 3 https://t.co/tYUbQ0iFTq

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 17, 2023