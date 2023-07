Anyuka lett Lindsay Lohan, különleges nevet kapott a kisfia

Megszületett az egykori gyereksztár, Lindsay Lohan és férje, a dubaji bankár Bader Shammas első közös gyermeke. A kisfiú a Luai nevet kapta – közölte Lohan képviselője. A Luai egy arab név, amely pajzsot vagy védelmezőt jelent.

Lindsay Lohan gives birth, welcomes first baby with husband Bader Shammas https://t.co/SUGNhhNYJE pic.twitter.com/onPbUOenou

— Page Six (@PageSix) July 17, 2023