A legnagyobb titokban megnősült a Ray Donovan főszereplője

Liev Schreiber, az X-Men-filmek és a Ray Donovan sztárja feleségül vette fiatal, 31 éves szerelmét egy titkos, romantikus szertartáson.

Egy meghitt ceremónia keretében örök hűséget esküdött egymásnak Liev Schreiber és várandós barátnője, Taylor Niesen a július 4-i hétvégén.

Liev Schreiber, 55, and girlfriend Taylor Niesen, 30, look stunning https://t.co/t7VHdytN66 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 9, 2022

Amikor azt írjuk meghitt, szó szerint értjük, az esküvőre Liev Hamptonsban lévő villájának hátsó kertéjben került sor, és mindössze négy vendég volt jelen. A szertartást Jonathan Safran Foer amerikai író vezette, akinek felesége is részt vett a jeles napon, ahogy a színész Naomi Watts színésznővel közös két gyermeke, a 16 éves Alexander és a 15 éves Samuel is.

A pár hivatalosan még nem jelentette be, hogy összeházasodtak, Schreiber azonban egy imádni való fotót osztott meg követőivel két kutyájáról, akik menyasszonynak és vőlegénynek voltak öltöztetve: „Scout feleségül vette régi szerelmét, Alexist. Sok boldogságot kívánunk mindkettőjüknek!”

View this post on Instagram A post shared by Liev Schreiber (@lievschreiber)

Liev és Taylor 2017-ben kezdtek el randizni. A pár áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy első közös gyermeküket várják. Míg a Ray Donovan sztárjának a hamarosan érkező baba lesz a harmadik gyereke, addig az egykori szépségkirálynő, Miss Dél-Dakota először lesz anyuka. Taylort már többször látták babapocakjával, többek között akkor is, amikor a pár a vörös szőnyegen sétált az Ali Forney Center A Place At The Table gáláján.

Schreiber és Naomi Watts 2016-ban szakítottak, de ennek ellenére nagyon jó kapcsolatot ápolnak egymással, gyakran csinálnak közös családi programokat, amelyeken a két egykori pár új partnerei is jelen vannak. A színésznő júniusban házasodott össze Billy Cruduppal, akivel 2017-ben a Netflix Gypsy című drámájának forgatása alatt ismerkedett meg.

Kapcsolódó tartalom