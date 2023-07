Rosszul lett, épphogy leért a színpadról a népszerű zenész

Jason Aldean countryénekes koncertje hirtelen félbeszakadt, miután a zenész rosszul lett a színpadon Connecticutban.

Watch the latest video at foxnews.com

Aldean éppen a Crazy Town című dalát énekelte, amikor először köhögés rázta meg, majd képtelen volt még egy sort elénekelni, és lerohant a színpadról. A countrysztár nem tért vissza a közönségéhez.

„A tegnapi Jason Aldean koncertet egy későbbi időpontra halasztjuk. Nagyra értékeljük a türelmüket, amíg az új időpont átütemezésén dolgozunk, valamint a Jasonhez intézett jókívánságok áradatát. Egy képviselő megerősítette, hogy most már jól van, hőgutát kapott a tegnap esti fellépés során”

– számolt be közleményében a koncerthelyszín sajtószóvivője.

An update on Jason Aldean at Xfinity Theatre pic.twitter.com/AazUm1jala

— Xfinity Theatre (@XFINITYTheatre) July 16, 2023