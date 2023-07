A 77 éves Dolly Parton inkább esne össze holtan a színpadon, mintsem hogy nyugdíjba vonuljon

„Soha nem vonulnék vissza. Egyszer majd remélhetőleg holtan esek össze egy dal közepén a színpadon” – mondta a Jolene 77 éves énekesnője a Greatest Hits Radio műsorában. „Remélem, hogy így lesz. Persze ebbe nincs sok beleszólásunk.”

Dolly Parton would rather ‘drop dead onstage’ than retire: ‘That’s how I hope to go’ https://t.co/HeDe0wnonZ pic.twitter.com/i8XlqCbuZw

— Page Six (@PageSix) July 16, 2023