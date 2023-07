Nem titkolja tovább vonzalmát Lewis Hamilton és Shakira

Shakira egyre több időt tölt a hétszeres Formula–1-es világbajnok, Lewis Hamilton társaságában. A két hírességet ezúttal egy londoni szórakozóhelyen szúrták ki, ahol kora hajnalig múlatták együtt az időt.

Shakira and Lewis Hamilton ‘partied into the early hours’ after GP https://t.co/wO7HoEtyFv

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 12, 2023