Súlycsökkentő műtét utáni szövődménybe halt bele Lisa Marie Presley – nyilvánosságra került a halottkém jelentése

Vékonybélelzáródás okozta Lisa Marie Presley halálát – derült ki a boncolási jegyzőkönyvből.

Az énekesnő az orvosszakértő szerint az évekkel ezelőtti bariátriai (testsúlycsökkentő) műtét ismert hosszú távú szövődménye miatt szenvedett összenövésekben.

Lisa Marie Presley Had ‘Longterm Complication’ from Bariatric Surgery, Was ‘Feverish for Months’: Coroner https://t.co/DEnIjzd67V

