Itt az első fotó, ismét anyuka lett a gyönyörű szupermodell

Nagy híre van a szupermodell Karlie Klossnak és Joshua Kushnernek, akik 2018-ban fogadtak egymásnak örök hűséget, megszületett ugyanis második közös gyermekük.

A 38 éves apuka Instagrammon adott hangot boldogságának, a pici nevét azonban egyelőre nem osztotta meg a követőivel:

„Üdvözöllek a világon” – írta a kisfiáról készült első fotó mellé.

A pár a májusi Met-gálán jelentette be, hogy a családjuk ismét gyarapodik. Az egykori Victoria’s Secret modell testhezálló fekete estélyije egyértelműen kiemelte, hogy idén férjével ismét szülők lesznek.

Kloss és Kushner elsőszülött kisfia Levi Joseph 2021-ben született, három évvel azután, hogy a pár New York állam északi részén összekötötte az életét.

A divatmodell tavaly a Today Show-ban nyíltan beszélt arról, hogyan változtak meg a prioritásai, mióta anya lett.

„A prioritások megváltoznak. Minden megváltozik. Azt hiszem, az elmúlt néhány év minket is megváltoztatott. Először is, sokkal hatékonyabban osztom be az időmet. Most már tényleg mindenhol időben érkezem.”