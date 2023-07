Tom Cruise végre reagált a róla keringő bizarr pletykára

A 61 éves Tom Cruise inkább a projektjeire koncentrál interjúiban, a magánéletéről szóló pletykákra pedig ügyet sem szokott vetni.

A közelmúltban azonban a Mission: Impossible – Leszámolás rendezője, Christopher McQuarrie elárulta, hogy Tomnak gyakran tesznek fel egy bizonyos kérdést az interjúk alatt, amit bár rendre megcáfol a színész, mégsem csitul a pletyka.

„Egyszer megkérdeztem Tomot a legfurcsább történetről, amit valaha hallott magáról, mire azt válaszolta, hogy az évek során valahogy elterjedt a pletyka, miszerint a stábtagok, akikkel együtt dolgozik, nem nézhetnek a szemébe. Ez egyszerűen nem igaz, és Tom is állandóan cáfolja, és most én is megerősíthetem, hogy semmi valóságalapja nincs”