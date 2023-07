Nincs biztonságban Britney Spears egy családtagja sem – az énekesnő kendőzetlenül számol be az igazságról

Az énekesnő készen áll arra, hogy elmondja a történetét.

Érkezik a mindent leleplező könyv Britney Spearstől. A 41 éves popszupersztár október 24-én adja ki memoárját, a The Woman In Me-t – hozta nyilvánosságra a People, a könyv borítójával együtt.

Britney Spears announces memoir ‘The Woman in Me.’ Out October 24th. pic.twitter.com/sLoNmGa4x3 — Pop Base (@PopBase) July 11, 2023

„Britney meggyőző vallomása a bíróságon megrázta a világot, megváltoztatta a törvényeket, és megmutatta inspiráló erejét és bátorságát. Nincs kétségem afelől, hogy memoárja is hasonló hatással lesz – és az év kiadói eseménye lesz. Nem is lehetnénk büszkébbek, hogy végre segíthetünk neki megosztani a történetét”

– mondta Jennifer Bergstrom a Gallery Bookstól.

A könyv azt ígéri, hogy első alkalommal tárja fel a popzene történetének egyik legnagyobb előadójának hihetetlen utazását és erejét, és megvilágítja a zene és a szerelem maradandó erejét, valamint annak fontosságát, hogy egy nő a saját történetét a saját feltételei szerint mondja el.

A The Woman in Me-t úgy is jellemzik, mint „egy bátor és megdöbbentően megindító történetet a szabadságról, a hírnévről, az anyaságról, a túlélésről, a hitről és a reményről”. Hogy mennyiben lesz leleplező a könyv, arról egyenlőre bölcsen hallgat a kiadó, de sokan igazi botránykönyvet várnak az énekesnőtől, aki nem fél majd ráhúzni a vizes lepedőt azokra, akik ártottak neki, legyen az üzlettárs, barát vagy családtag.

