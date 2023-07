Elhunyt a legendás sorozatsztár

Hatvanéves korában elhunyt a BBC közkedvelt tinidrámasorozata, a Grange Hill egykori sztárja, George Armstrong. A színész, aki Alan Humphries-t alakította a szériában, július 11-én halt meg, a leukémiával folytatott több éves küzdelme után.

